VIDEO / United nadigrao City: Dva gola u mreži i još tri poništena

Manchester United je u subotu, u utakmici 22. kola Premier lige, svladao gradskog rivala Manchester City rezultatom 2:0.

Michael Carrick je po drugi put debitirao u ulozi vršitelja dužnosti trenera Manchester Uniteda, ovoga puta velikom pobjedom protiv jednog od kandidata za naslov.

United je bio bolja momčad, a Cityju u ovoj utakmici nije puno donio veliki posjed lopte. U prvom poluvremenu nije bilo golova. No, nije da nismo imali što vidjeti.

Dva puta poništen je gol Crvenim vragovima, prvo u 34. minuti kada je u nedozvoljenoj poziciji bio Diallo, a zatim i osam minuta kasnije je poništen gol Fernandesu.

A onda je u 65. minuti United bolju igru okrunio pogotkom. Bruno Fernandes je sjajno proigrao Bryana Mbeuma.

A onda već u 76. minuti 2:0 za Crvene vragove. Drugi pogodak za United postigao je Patrick Dorgu.

Moglo je biti i uvjerljivije. Donnarumma je imao nekoliko sjajnih obrana, a Diallo je u 90. minuti iz savršene situacije pogodio vratnicu, dok je pogodak Masona Mounta iz prve minute sudačke nadoknade poništen nakon VAR provjere.

Nakon tri uzastopna remija, United je došao do devete pobjede u sezoni. City je, nakon tri remija, doživio poraz – peti u ovoj sezoni.