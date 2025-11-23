VIDEO / Union do nove minimalne pobjede na gostovanju, pao je St. Pauli

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 11. kola njemačke Bundeslige berlinski Union je s minimalnih 1-0 pobijedio St. Pauli na gostovanju u Hamburgu.

Rani Khedira je u 44. minuti postigao pogodak koji je berlinskoj momčadi donio četvrtu bundesligašku pobjedu u novoj sezoni i uspon do osmog mjesta s 15 bodova. St. Pauli je doživio osmi poraz i sa sedam bodova je ostao na 16. poziciji među 18 klubova.

Marin Ljubičić je ostao na klupi gostiju.

Vodeći Bayern ima 31 bod, šest više od drugoplasiranog RB Leipziga te osam više od trećeplasiranog Bayera.