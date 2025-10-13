VIDEO / Ukrajina teškom mukom do slavlja protiv Azerbajdžana

Ukrajina je u skupini D smanjila zaostatak za vodećom Francuskom na tri boda nakon što je pobijedila Azerbajdžan 2-1 u Krakowu.
Poveli su Ukrajinci golom Gaculjaka nakon pola sata igre.
Međutim, u nadoknadi prvog dijela za poravnanje pogodio Akundzade.
U vodstvo se Ukrajina vratila u 64. minuti kada je Malinovskij bio strijelac za teških i konačnih 2-1.
