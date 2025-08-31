VIDEO / Uh, ovo je boljelo – sudar glavama Ilića i Bellinghama

Na utakmici između Borussije Dortmunda i Union Berlina svjedočili smo neugodnoj situaciji. Tijekom utakmice Borussije Dortmunda i Union Berlina došlo je do snažnog sudara glavama između srpskog napadača Andreja Ilića i Engleza Jobea Bellinghama, mlađeg brata Jude Bellinghama. Nakon liječničke intervencije, obojica su nastavila igru, a Ilić je na teren izašao s povezom na glavi.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!