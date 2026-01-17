VIDEO / U samo nekoliko minuta United dva puta zabio Cityju, ali VAR je označio zaleđa

U ovim trenucima nakon prvog poluvremena u 1 kolu Premier lige između Manchester Uniteda i Manchester Cityja nema golova. Ipak, Crveni vragovi su dva puta zabili, ali golovi su poništeni. Prvo je u 34. minuti zabio Diallo, a onda i Fernandes u 42. minuti. Ali, uzalud...
