VIDEO / U čudesnoj noći PSV-a Perišić oduševio i asistencijama, pogledajte kako je namjestio golove

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je jedan od najistaknutijih igrača u visokoj pobjedi PSV-a nad Spartom iz Rotterdama 6:1 u prvom kolu nizozemske Eredivisie. Ne samo što je Vatreni postigao krasan gol glavom u 40. minuti za 2:0, već je i asistirao Veermanu za 4:0 u 50. i Tilu za 5:1 u 70. minuti. Uz Perišića, još je Veerman također zabio gol i upisao dvije asistencije. Donosimo sve golove, uživajte.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.