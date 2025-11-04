VIDEO / Tudorov nasljednik u Ligi prvaka debitirao remijem, Vlahović jedini strijelac za Juve

Podijeli :

Juventus je u Torinu hvatao zaostatak protiv Sportinga koji je poveo u 12. minuti golom Maximiliana Arauja iz jedinog udarca Portugalaca unutar okvira.

U 34. minuti je izjednačio Dušan Vlahović, a to je ostao posljednji pogodak na utakmici. Juventus je imao čak devet udaraca unutar okvira pa nije nimalo čudno što je vratar Sportinga Rui Silva bio najbolje ocijenjeni igrač dvoboja. Bio je to debi Luciana Spallettija na klupi Juventusa u Ligi prvaka.

Atletico je na Metropolitanu svladao belgijskog prvaka Royale Union SG s 3-1. Julian Alvarez je u 39. minuti završio odlično izveden protunapad nakon odličnog prodora i povratnog dodavanja Giuliana Simeonea. Conor Gallagher je u 73. minuti snažnim i preciznim udarcem pogodio za 2-0. Ross Sykes je u 80. minuti bio strijelac za 2-1, a konačnih 3-1 postavio je Marcos Llorente u šestoj minuti dodatka.

Monaco je uzeo sva tri boda u Norveškoj golom Folarina Baloguna u 43. minuti. Bodo/Glimt je u 81. minuti ostao s desetoricom na terenu zbog isključenja neopreznog Josteina Gundersena.