VIDEO / Tudor u problemima: U novom londonskom derbiju gubi na poluvremenu

Igor Tudor odnedavno je novi trener Tottenhama, a svoj debi na klupi upisao je na Tottenhamovom stadionu protiv najljućih rivala Arsenala. Splitski trener u tom susretu upisao je poraz od 4:1, a u drugoj utakmici također ga je čekao londonski derbi. Ovaj put je gostovao na zapadu Londona kod Fulhama te je već nakon prvog poluvremena bio u velikim problemima. U sedmoj minuti je Harry Wilson doveo Cottagerse u vodstvo da bi u 34. minuti bivši igrač Liverpoola asistirao za gol. Njegova lopta pronašla je Alexa Iwobija, bivšeg igrača Arsenala te je nakon 34 minute Tudorov Tottenham gubio s 2:0.

