VIDEO / Tudor je počeo gubiti u novom londonskom derbiju, a onda ga je spasio nos protivničkog igrača!?

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 29. kola engleske Premier lige Tottenham Igora Tudora ugostio je Crystal Palace te su nakon 30 minuta morali vaditi loptu iz svoje mreže. Međutim, spasio je Spurse tada nos Ismaile Sarra da bi nekoliko akcija nakon toga Dominic Solanke zabio za važno vodstvo Tottenhama.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.