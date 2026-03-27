VIDEO / Tuchel je potpuno poludio na Urugvajce: Pogledajte užasan start Arauja na Fodena

Podijeli :

U petak navečer Engleska i Urugvaj su odigrali utakmicu koja je bila sve samo ne prijateljska. U prvom poluvremenu su zbog ozljede igru napustili Joaquin Piquerez i Noni Madueke da bi u drugom dijelu Ronald Araujo grubim startom umalo ozlijedio veznjak Manchester Cityja Phila Fodena. Taj potez braniča Barcelone razljutio je Thomasa Tuchela koji je ušao u raspravu s Marcelom Bielsom i ostatkom urugvajskog stručnog stožera. Zanimljivo je da nakon ovog starta glavni sudac utakmice Urugvajcu nije pokazao ni žuti karton.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.