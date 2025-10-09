VIDEO / Tsimikas šokirao Glasgow, a onda su Škoti utrpali Grcima tri gola!

FIFA World Cup 9. lis 202522:47 0 komentara

Nogometaši Škotske napravili su veliki korak ka svjetskoj smotri iduće godine nakon što su u trećem kolu kvalifikacija skupine C pobijedili Grčku 3:1.

Golova u Glasgowu nije bilo sve do zadnjih pola sata, a onda se otvorilo na Hampden Parku.

Prvo je u 62. minuti Tsimikas donio prednost Grcima, ali to vodstvo trajalo je samo dvije minute jer je stvari na početak vratio Christie.

Škoti su prvi put poveli u 80. minuti preko Fergusona, a konačnih 3:1 postavio je Dykes u trećoj minuti sudačke nadoknade.

