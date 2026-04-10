VIDEO / Tottenham u ogromnim problemima: Po prvi put je u zoni ispadanja

Ova pobjeda donijela je veliki pomak na ljestvici – West Ham je s 18. mjesta skočio na 17. i izašao iz zone ispadanja.

To je ujedno značilo loše vijesti za Tottenham, koji je prvi put ove sezone pao među posljednje tri momčadi. Londonski klub sada traži izlaz iz krize, a priliku za bijeg imat će u sljedećem kolu.

Do kraja prvenstva ostalo je još šest utakmica, a u borbi za opstanak nalaze se Tottenham (30 bodova), West Ham i Nottingham Forest (po 32) te Leeds (33), pri čemu će samo jedna momčad ispasti iz lige.