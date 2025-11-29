VIDEO / Tottenham je u velikoj krizi! Negativni niz produžili su u gradskom derbiju

Spursi proživljavaju vrlo teške trenutke.
U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je kao gost svladao Tottenham Hotspur sa 2-1.
Gosti su poveli sa 2-0 u samom otvaranju susreta preko Tetea (3) i Wilsona (6), da bi do kraja domaći samo smanjili golom Kudusa (59).
Za Spurse je ovo treći vezani poraz u svim natjecanjima, a imaju tek jednu pobjedu u zadnjih sedam utakmica. U Premier ligi su posljednji put slavili još 26. listopada kada su na gostovanju svladali Everton s 0:3.
Deseti Tottenham je ostao na 18 bodova, dok je Fulham 15. s bodom manje.
Vodi Arsenal sa 29 bodova.
