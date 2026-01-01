VIDEO / Tottenham i Brentford remizirali bez golova u londonskom derbiju

Podijeli :

U jednoj od četiri novogodišnje utakmice sreli su se Brentford i Tottenham, gradski rivali iz Londona. Očekivala se utakmica s brojnim golovima, ali na kraju nije bilo golova i još jedna utakmica u prvom četvrtku 2026. godine završila je 0:0.

Gledajući statistiku obje ekipe su imale svoje prilike za gol, ali mreže se ipak nisu tresle. Ono što je zanimljivo za Tottenham je što su drugu utakmicu u nizu sačuvali čistu mrežu, a inače primaju više od gola po utakmici.

Unatoč tome što su u pozitivnom ritmu, Tottenham je i dalje na lošem 12. mjestu. Brentford je nešto bolje plasiran, na devetom mjestu s bodom više.

Zanimljivo je da su u Novoj godini od četiri susreta čak tri završila bez pogodaka. Mreže su mirovale na susretima Liverpoola i Leedsa te Sunderlanda i Manchester Cityja. Jedine golove vidjeli smo na londonskom derbiju između Crystal Palacea i Fulhama.