VIDEO / Tokić za SK: Rijeka je skupo prodala kožu u prvom dijelu, ali ne treba se predati

Mario Tokić bio je gost Jutra SK gdje je prokomentirao Rijekin poraz (2:1) od Strasbourga u Konferencijskoj ligi, ali i najavio ono što čeka igrače Victora Sancheza u uzvratnoj utakmici, ali i u prvenstvenim utakmicama.
Rijeka je ostavila dobar dojam protiv Francuza i hrabro je pala?
“Pa je, ja inače ne volim slaviti poraze, ali ovo je jedna od onih utakmica gdje ja moram pohvaliti Rijeku koja je skupo prodala kožu u ovom prvom poluvremenu jer ostaje uzvrat. Ne treba se predavati, jučer su sami sebi te nekakve granice pomjerili prema gore tako da imaju šansu u Francuskoj izvući pozitivan rezultat i da eventualno prođu dalje.”
Prvo poluvrijeme, greške Rijekine obrane?
“Svaka utakmica ima te svoje kritične trenutke, a to su naročito početak prvog i drugog poluvremena. Tu je koncentracija jučer malo zakazala, oni su odigrali fenomenalnu akciju, uvukla se neka nervoza, a i ja moram reći, bez obzira što je Rijeka stiskala gore na početku, Strasbourg je mogao zabiti koji gol više i odvesti utakmicu u skroz drugom smjeru…”
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!