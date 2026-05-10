VIDEO / Titula na vidiku? Trossard donio pobjedu Arsenalu, spasio ih i VAR

Podijeli :

Arsenal je na gostovanju kod West Hama upisao 1:0 pobjedu i tako se približio naslovu prvaka engleske Premier lige.

Sve je kulminiralo dramatičnom završnicom u kojoj je Arsenal golom Leandra Trossarda stigao do velika tri boda.

West Ham je u sudačkoj nadoknadi stigao do pogotka, no nakon VAR provjere utvrđeno je da je nad Arsenalovim golmanom napravljen prekršaj, te je gol bio poništen.

Ovom pobjedom Arsenal je ostao na vrhu ljestvice sa 79 bodova, pet više i utakmicom više od Manchester Cityja. S druge strane, West Ham je ovim porazom ostao na 36 bodova.

USKORO OPŠIRNIJE…