VIDEO / Titula je sve bliže: Arsenal u samoj završnici slomio Everton i pobjegao Cityju na +10!

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, sretno su i spretno osvojili tri domaća boda u 30. kolu pobjedom 2-0 protiv Evertona.

U prvom poluvremenu Everton je odigrao hrabro i posve ravnopravno protiv favoriziranog domaćina. Pritom su gosti propustili neke sjajne šanse. Arsenal je u nastavku pritisnuo suparnika iz Liverpoola i nakon što su gosti sve preživjeli nesretno su pali u 89. minuti.

Golman Evertona Pickford u prazno je izletio na ubačaj, a lopta se sretno odbila do Gyoekeresa koji je poslao loptu u praznu mrežu za vodstvo Arsenala.

Za kraj je u 97. minuti 16-godišnji Dowman postavio konačnih 2-0.

Na vrhu ljestvice sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje.

