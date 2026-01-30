VIDEO / Thunderi ‘nastavljaju’ gubiti, sada ih porazila Minnesota

Podijeli :

Minnesota Timberwolves su kod kuće sa 123-111 svladali najbolju momčad ove sezone Oklahoma City Thunder (38-11), a do pobjede ih je vodio Anthony Edwards s 26 koševa.

Timberwolvesi su odmah krenuli silovito i poveli su s 12 koševa u prvoj četvrtini ne ispuštajući prednost. Oklahoma City se nakon prve četvrtine nikada nije približio zaostatku od manje od 11 poena. Jaden McDaniels dodao je 21 poen, pogodivši 5 od 5 trica, dok je Naz Reid ubacio 18 koševa za Minnesotu. Kod Oklahome, Gilgous-Alexander je postigao 11 poena u drugoj četvrtini i još 15 u trećoj, završivši utakmicu s 30 poena, osam asistencija i šest skokova, uz 12 od 18 šuteva. Bila je to Gilgeous-Alexanderova 33. utakmica sezone s više od 30 poena. Pobjeda je bila treća uzastopna za Timberwolvese, a ovo je treći poraz u zadnje četiri utakmice za Thunder.

Charlotte Hornetsi su sa 123-121 pobijedili domaće Dallas Maverickse, a utakmicu su obilježile sjajne izvedbe rookijea iz bje momčadi. Kon Knueppel je postavio rekord karijere s osam trica i 34 poena za gostujuće Hornetse, dok je Maverickse u porazu s rekordom karijere od 49 poena predvodio Cooper Flagg. Sraz dva najbolja kandidata za rookieja godine ispunio je očekivanja, a Hornetsi su izašli s petom uzastopnom pobjedom nakon što je Flaggov šut s 6 metara pogodio stražnji obruč uz zvuk sirene. Charlotte je povela 121-118 trojkom Brandona Millera 38,5 sekundi prije kraja, a Flaggova trica izjednačila je rezultat 33,1 sekundu prije kraja. Flagg je izgubio loptu nakon time-outa i faulirao Knueppela koji je pogodio dva slobodna šuta 4,1 sekundu prije kraja za konačnu prednost. Miller je ubacio 23 koša, dok je LaMelo Ball dodao 22 za Charlotte kojem je ovo peta uzastopna pobjeda.

Kod Mavericksa, koji su izgubili tri utakmice zaredom nakon niza od četiri pobjede, Flagga su pratili sa 16 ubačaja Klay Thompson i s 15 Brandon Williams.

Philadelphia 76ersi su kod kuće sa 113-111 bili bolji od Sacramento Kingsa, a Tyrese Maxey postigao je odlučujući pogodak 1,3 sekunde prije kraja.Maxey je završio s 40 poena, dok je Joel Embiid dodao 37, a svaki od njih je upisao po osam asistencija. Paul George postigao je 15 poena za 76erse, koji su nadoknadili zaostatak od 11 poena u posljednjoj četvrtini. Pobijedili su dvije utakmice zaredom prvi put u više od dva tjedna.Dennis Schroder postigao je 27 poena, a DeMar DeRozan dodao je 25 za predvodnika Sacramenta, koji je izgubio sedmu utakmicu zaredom i pao na 0-4 u šest gostujućih utakmica. Kingsi ove sezone imaju omjer 3-21 u gostima. Dario Šarić nije igrao za Kingse.

Houston Rockets su sinoć na gostovanju sa 104-86 nadigrali domaće Atlanta Hawkse zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu.Do pobjede ih je predvodio Kevin Durant koji je zabio 31 koš, Jabari Smith Jr. je dodao 14 koševa i osam skokova, a Reed Sheppard 13 Houston je u trećoj četvrtini nadmašio Atlantu 35-24, a u četvrtoj četvrtini vodio je 78-66. Houston je na početku četvrte četvrtine nadmašio Hawkse s 12-4 i dva puta je vodio s 22 poena razlike. Houston je pobijedio u šest od posljednjih osam utakmica. Poraz je prekinuo niz od četiri pobjede Atlante. Atlantu je predvodio CJ McCollum s 23 poena, uključujući pet trica, uz pet skokova. Nickeil Alexander-Walker postigao je 20, a Corey Kispert 17 poena.Hawksi su igrali bez četiri startera. Utakmicu su zbog ozljeda propustili vodeći strijelac Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Zaccharie Risacher i Kristaps Porzingis.

Miami Heat su također u gostima sa 116-113 pobijedili Chicago Bullse.Chicago je napravio seriju 13-4, približivši se na poen zaostatka nakon dva Whiteova slobodna bacanja 7,1 sekundi prije kraja. Miami si je osigurao prijeko potrebnu prednost u sljedećem napadu kada je Jaquez pronašao Pellea Larssona koji je zakucao i povećao razliku na tri poena 4,6 sekundi prije kraja. Coby White je na kraju promašio tricu koja je mogla izjednačiti rezultat. Najbolji u redovima pobjedničke momčadi bio je Norman Powell s 21 poenom. Bam Adebayo dodao je 20 poena i 12 skokova, a Jaime Jaquez Jr. je završio s 19 poena i ostvario double-double svojim 10. skokom u posljednjim sekundama.Ayo Dosunmu je s 23 koša bio najbolji strijelac utakmice i Chicaga kojem je ovo treći poraz zaredom.

Phoenix Suns su na svom terenu sinoć sa 114-96 nadigrali prvu momčad Istoka Detroit Pistonse, a najzaslužniji za to bio je Dillon Brooks koji je zabio 40 koševa uz osam skokova i četiri asistencije. Grayson Allen je dodao 24 koša poena za Phoenix Sunsi koji su bili treću utakmicu zaredom bez vodećeg strijelca Devina Bookera. Cade Cunnningham postigao je 26 poena, a Jaren Duren imao je 23 poena i 13 skokova za Pistonse.

Denver Nuggets su kod kuće sa 107-103 bili bolji od Brooklyn Netsa, a Jonas Valanciunas pogodio je dva slobodna bacanja 2,6 sekundi prije kraja za konačan rezultat. Najbolji kod Denvera bio je Jamal Murray s 27 poena, a Brooklynu nisu pomogla ni 38 poena Michaela Portera Jr. koji je na kraju promašio svoja posljednja četiri pokušaja za tricu.Terance Mann postigao je 12 poena, a Nic Claxton 10 za Netse, koji su izgubili sedam utakmica zaredom. Tim Hardaway Jr. postigao je 25 poena i izjednačio sezonu sa sedam trica, Peyton Watson postigao je 19 poena, a Valanciunas i Bruce Brown doprinijeli su s po 12 poena za Denver. Porter je proveo svojih prvih šest NBA sezona s Nuggetsima, pomažući im da osvoje svoj prvi NBA naslov 2023. godine. Rasprodana publika je Porteru dala ovacije tijekom video snimke posvećene njemu na prvom time-outu utakmice.

Washngton Wizards su, prvi put od 2. siječnja, upisao drugu pobjedu zaredom nakon što je sinoć kod kuće sa 109-99 svladao Milwaukee Buckse.Kyshawn George je ubacio 23 koša uz pet skokova i pet asistencija, a Alex Sarr je dodao 16 koševa i rekordnih 17 skokova. Khris Middleton i Bub Carrington dodali su po 13 poena, a Justin Champagnie pridružio se Carringtonu s klupe Wizardsa s 12.Myles Turner predvodio je Buckse (18-28) s 21 poenom, 14 skokova, a Kyle Kuzma i Bobby Portis postigli su po 19 poena svaki. Wizardsi (14-34) su u četvrtoj četvrtini vodili s čak 13 poena razlike, ali Turnerova trica smanjila je prednost na 101-99 1:30 minuta prije kraja. Washington je, međutim, odgovorio s osam zadnjih poena.