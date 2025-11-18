VIDEO / Talijanski novinar za SK o Gattusu: ‘Od početka je bilo jasno da će teško uspjeti’

Podijeli :

Što se događa s Italijom? Je li moguće da će Azzurri po treći put u nizu propustiti Svjetsko prvenstvo? Nakon šokantnog poraza od Norveške sve je moguće. U potrazi za razlozima novog podbačaja Italije javili smo se Gaetanu Mocciaru, kolegi novinaru dobro poznatog portala Tuttomercatoweb.

“U Italiji se mnogo priča o ovom podbačaju reprezentacije. Razlozi su različiti, a reakcije javnosti jako su oštre”, počeo je naš sugovornik.

Podsjetimo, Italija je na San Siru izgubila od Norveške 4:1 pa će vizu za Mundijal tražiti u neizvjesnim i nezahvalnim dodatnim kvalifikacijama u ožujku sljedeće godine.

“Još nakon poraza 3:0 u Oslu u lipnju, postalo je jasno da će biti jako komplicirano izravno se plasirati na Svjetsko prvenstvo, pogotovo gledajući jednu za drugom norveške pobjede. Svejedno, očekivalo se da će sve završiti s više dostojanstva. Nitko nije očekivao ovako ponižavajuć poraz. Italija nikad nije izgubila kvalifikacijsku utakmicu za SP kod kuće, tako da su gledatelji na San Siru zviždali, a dan poslije reakcije su bile žestoke.”

Mocciaro smatra kako izbornik Gennaro Gattuso nije najodgovorniji za ovaj debakl.

“On nije previše kriv. Stigao je kad je situacija već bila kompromitirana s Lucianom Spallettijem”, mišljenja je Mocciaro.

“Italija je igrala jako loše tijekom tog razdoblja i završilo je na najgori način u lipnju tim porazom od Norveške. A nakon pobjede od samo 2:0 protiv Moldavije, bilo je jasno da će Gattusu biti gotovo nemoguće uspjeti.”

Jedno je bivši trener Hajduka uspio popraviti.

“Treba reći da je s Gattusom Italija pronašla kompaktnost i iznad svega vidjeli smo momčad koja je sposobna dosta zabijati. Devetnaest golova u šest utakmica pod njegovim vodstvom, dakle prosjek od preko tri gola po utakmici. To je nešto neobično za našu reprezentaciju. Ne događa se često.”

Ali je u nečemu drugom zakazao.

“Problem je što je pod Gattusom Italija primila puno golova. Nema dovoljno balansa. Bio je i taj ludi susret s Izraelom gdje je Italija primila četiri gola i pobijedila 5:4 pa onda i ovaj s Norveškom. Nije bilo pravog balansa u momčadi i na prvoj važnoj prilici protiv Norveške vidjeli smo sve limite, čak i karakterne.”

Vezano za karakter, Mocciaro nastavlja:

“Gattuso očito nije uspio promijeniti mentalitet reprezentacije. Shodno tome, ocjena njegova mandata još je uvijek na čekanju. On je izbornik koji je stigao u već kompromitiranu situaciju i zato zaslužuje voditi momčad i u playoffu.”

Naš gost osvrnuo se na prethodne neuspješne kampanje kvalifikacija za SP 2018. i 2022.

“Mora se reći da Italija nije imala sreće 2018. Završila je u grupi sa Španjolskom, a iako naša reprezentacija tada nije bila vrlo snažna, zaslužila je biti nositelj. Pogotovo u usporedbi s recimo Austrijom. Italija tada zaista nije imala sreće. A 2022. dogodila se Švicarska. Mislim da nikad Švicarska nije igrala tako dobro u kvalifikacijama. Uz to, u izravnim utakmicama Italija je promašila dva penala. Tada se uvukao velik strah koji je rezultirao eliminacijom od Makedonije.”

Nije samo sreća, odnosno nedostatak iste, problem.

“Postoje tu i tehnički problemi jer Italija već 10-15 godina ne proizvodi velike talente. Otkad su se umirovili Francesco Totti i Alessandro del Piero Italija više nije u stanju stvoriti igrača izvanserijskih tehničkih kvaliteta. Imali smo Tottija, Del Piera, Zolu, Baggija, Mancinija… Sada nemamo nikoga.”

Nema više ni klasičnog špica.

“A to su igrači koji čine razliku. Kao što Norvežani imaju Haalanda ili Poljaci Lewandowskog. Posljednji sjajni klasični napadač za Italiju bio je Christian Vieri. Nakon njega smo stalno imali poteškoće stvarati velike talente.”

I sve to neminovno vodi do sljedećeg zaključka.

“Italija ima dobre igrače, ali dojam je da njihova kvaliteta nije na razini reputacije reprezentacije. Očekivanja su iznad mogućnosti tih igrača. To je velik problem.”

Što bi se moglo dogoditi ako Italija propusti i treće uzastopno SP?

“Puno je straha. Već je dosta nezadovoljstva od strane navijača. Ako se Italija ne plasira na SP, očekujem ostavku predsjednika Saveza. Nažalost, neodlasci na zadnja dva izdanja SP-a nisu dovela do velikih šokova. Sadašnji predsjednik Gabriele Gravina ostao je na toj funkciji iako se nije plasirao 2022.”, zaključio je Gaetano Mocciaro.

