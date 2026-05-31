VIDEO / Švicarska uvjerljiva protiv jednog od debitanata na SP-u, zabio Jurčićev igrač

Švicarska je u pripreme za Svjetsko prvenstvo krenula pobjedom protiv Jordana 4:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u St. Gallenu. Embolo i Xhaka iz kaznenih udaraca te Ndoye odveli su momčad Murata Yakina do 3:0 uoči odlaska na predah, a gosti su smanjili krasnim pogotkom dvadesetogodišnjeg Odeha Al Fakhourija, igrača egipatskog Pyramidsa, kojeg je do sada vodio hrvatski trener Krunoslav Jurčić. Konačnih 4:1 postavio je Fassnacht. Na SP-u Švicarci su smješteni u skupini s Katarom, BiH i Kanadom, dok će Jordan u debiju na Mundijalu igrati protiv Austrije, Alžira i Argentine.

