VIDEO / Svestrani hrvatski igrač zabio svoj prvi gol nakon pola godine i donio bod u borbi za Europu

U 30. kolu danske Superlige Brondby je osvojio bod u važnom dvoboju u borbi za europska mjesta. Iako su imali igrači više od 40. minute, našli su se u zaostatku nakon sjajnog gola Princea Amoaka. Ipak, spas je uslijedio u 89. minuti kada je hrvatski branič, veznjak i napadač Marko Divković pogodio za 1:1. On je u ovoj utakmici igrao na lijevom krilnom beku, ali je u klub doveden kao napadač. Znao je igrati na brojnim pozicijama, a ovo je 26-godišnjem Hrvatu prvi gol nakon devetog studenog 2025. godine kada je zabio protiv istog protivnika. Ovim remijem Nordsjaelland je ostao na trećem mjestu s 46 bodova dok Brondby ima 42 te se nalazi na petom mjestu. Do kraja su ostala još dva kola i još uvijek je moguć plasman u europska natjecanja.

