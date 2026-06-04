VIDEO / Švedska ispustila pobjedu protiv Grčke u posljednjoj provjeri pred SP: Gyokeres sjajno zabio iz slobodnog udarca

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U posljednjoj pripremnoj utakmici za nadolazeće Svjetsko prvenstvo Švedska je remizirala s 2:2 protiv Grčke te nije na dobar način odradila pripreme za Sjevernu Ameriku.

Šveđani su do pobjede stigli unatoč tome što je Grčka u prvom poluvremenu povela golom Konstantinosa Tsimikasa, igrača Rome na posudbi iz Liverpoola. Ipak, u drugom dijelu Švedska je preokrenula susret, a sve je započeo napadač Arsenala Viktor Gyokeres.

On je s dvadesetak metara izveo slobodni udarac te je lijepo prizemnim udarcem pogodio za 1:1. Potpuni preokret je u 69. minuti donio Gustaf Nilsson, napadač Club Bruggea. Do kraja susreta Grčka je izjednačila u posljednjoj sekundi utakmice. Grčki junak bio je Georgios Masouras koji je najbolje reagirao na ubačaj te je pogodio za 2:2. Tako je Švedska posljednje dvije pripremne utakmice odradila bez pobjede. U prvom susretu izgubili su od Norveške s 3:1.

Švedska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini F s Nizozemskom, Tunisom i Japanom

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