VIDEO / Šveđanin pucao na krivi gol i poklonio pobjedu Fulhama u posljednjim sekundama

Odigrana je utakmica četvrtog kola Premier lige između Fulhama i novo prvoligaša Leeds Uniteda. Činilo se kako će utakmica završiti bez pogodaka, a onda je u 94. minuti domaća momčad dobila udarac iz kuta. S desne strane ubacio je Saša Lukić da bi zatim Gabriel Gudmundsson, igrač Leedsa, potpuno neometan uputio udarac prema svom vrataru. Potpuno nemoćan bio je Karl Darlow i Fulham je tako u posljednjim trenucima došao do prve pobjede u novoj sezoni Premier lige. Leeds je ostao na jednoj i trenutačno je na bodovnom učinku od četiri boda.

