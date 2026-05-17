VIDEO / Suze, zagrljaji… Lewandowski je odigrao posljednju utakmicu na Camp Nou

Podijeli :

Sport Klub

U posljednjem ovosezonskom susretu na svom stadionu, prvak Španjolske Barcelona pobijedila je Betis 3:1. Bio je to i posljednji okršaj koji je pred domaćim navijačima odigrao Robert Lewandowski, koji će na kraju sezone napustiti Barcelonu.

Bio je Lewandowski na terenu od prve do 85. minute, kada je zamijenjen kako bi dobio ovacije navijača, ali nije uspio upisati se u strijelce barem još jednom na Camp Nouu.

Barcelona je mrežu Betisa načela golom Raphinhe u 28. minuti i bio je to jedini pogodak viđen u prvom poluvremenu.

Raphinha je bio strijelac i za 2:0 u 62. minuti, prije nego što je s druge strane s bijele točke pogodio Isco.

Konačan rezultat postavio je u 74. minuti João Cancelo na dodavanje Pedrija.

Finiš utakmice protekao je u znaku Roberta Lewandovskog. Posljednji pokušaj na čuvenom stadionu i onda – izmjena.

Nije se legendarni Poljak ni trudio sakriti suze dok su ga pozdravljali navijači, suigrači i rivali.