VIDEO / Susret Bundeslige prekinut nakon samo 9 sekundi, razlog? Teniske loptice

U 24. kolu Bundeslige susret HSV-a i RB Leipziga morao je biti nakratko prekinut nakon samo devet sekundi.

S tribina su na travnjak poletjele teniske loptice, a igrači su morali stati dok su redari i djelatnici kluba čistili teren. Razlog bacanja loptica? Navijači HSV-a protive se terminu utakmica u 19.30 sati. Smatraju da takvi kasni termini otežavaju dolazak na stadion obiteljima i navijačima koji putuju iz drugih gradova.

HSV je na kraju poražen 2:1, a stoper Luka Vušković odigrao je cijeli susret za momčad iz Hamburga.

