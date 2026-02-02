VIDEO / Sunderland razbio Burnley i postavio novi rekord Premier lige

Podijeli :

U posljednjem susretu 24. kola engleskog nogometnog prvenstva Sunderland je pobijedio Burnley s 3-0 produživši niz bez domaćeg poraza na 12 susreta.

Sunderland ostaje jedina momčad Premier lige koja nije poražena kod kuće ove sezone. Trenutačno je na nizu od 12 susreta bez poraza na Stadium of Light što je novi rekord lige za tek promoviranu momčad.

Podsjetimo, “Black Cats” su prošle sezone igrali u Championshipu i preko “play-offa” su stigli do elitnog razreda.

U 12 domaćih susreta upisali su sedam pobjeda i pet remija uz 21-9 razliku pogodaka.

Domaćin je poveo u devetoj minuti nakon autogola Axela Tuanzebea, a na 2-0 je povisio Habiba Diarra u 32. minuti. Pobjedu domaćina potvrdio je Chemsdine Talbi sjajnim golom u 72. minuti.

Sunderland se trenutačno nalazi na osmom mjestu s 36 bodova, dok je Burnley na 19. mjestu s 15 bodova, čak 11 manje od zone spasa.

Na vrhu je Arsenal (53) ispred Manchester Cityja (47) i Aston Ville (46).

