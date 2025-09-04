VIDEO / Sudac nije ni svirao faul, a moglo je doći do loma noge

Podijeli :

Utakmica Gruzije i Turske u Tbilisiju bila je iznimno uzbudljiva, a posebno se rasplamsala u drugom dijelu kad su Gruzijci smanjili na 3:1. Netom nakon smanjenja zaostatka stigao je i crveni karton za goste. Tada je Baris Alper Yilmaz ružno startao na gruzijskoj veznjaka, a Davide Massa nije sudio ni prekršaj. Srećom, u ovakvim situacijama postoji VAR koji je pozvao suca na pregled i to odmah nakon zaustavljanja igre. Kratko je Massa gledao snimku, a onda je pokazao crveni karton igraču Turske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.