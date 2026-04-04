VIDEO / Sudac je igraču Barce pokazao crveni pa ga poništio, je li Atletico oštećen?

Barcelona je porazila Atletico Madrid 2:1 i došla na korak od naslova prvaka Španjolske, sa sedam bodova više od drugoplasiranog Reala. Sve je možda moglo biti drukčije da je Barcelona početkom drugog dijela ostala s igračem manje. Sudac Busquets pokazao je izravan crveni karton Gerardu Martinu zbog oštrog starta nad Almadom, međutim na intervenciju VAR sobe Busqutes je poništio svoju odluku i Martinu pokazao žuti. Što mislite, je li bio u pravu ili nije? Malo je reći da su u Atleticu "pukli" na ovu odluku.