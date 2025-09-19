VIDEO / Sučić se vratio na teren u porazu Sociedada kod Betisa: Igrao i Ćaleta-Car

U prvoj utakmici petog kola španjolske La Lige sreli su se Real Betis i Real Sociedad. Trebala je to biti izjednačena utakmica, ali su na kraju domaći na gradskom stadionu La Cartuji slavili s 3:1.
Mreže je načeo Betisov Cucho Hernandez u sedmoj minuti da bi šest minuta kasnije Brais Mendez zabio za poravnanje Sociedada.
Ipak, početkom drugog dijela je gostujući vratar Alex Remiro zabio autogol kojim je doveo Betis u vodstvo. Treći pogodak na utakmici za Betis je zabio Pablo Fornals.
Za Sociedad je cijeli susret odigrao Duje Ćaleta-Car dok je Luka Sučić igrao od 66. minute. Hrvatski veznjak se tako vratio nakon problema sa zdravljem.
Ovom pobjedom je Betis skočio na četvrto mjesto ljestvice. S druge strane, Sociedad još ne zna za pobjedu. Imaju tek dva boda u pet utakmica te su trenutno na 17. mjestu La Lige.
