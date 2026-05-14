VIDEO / Sučić i Ćaleta-Car remizirali na gostovanju: Girona došla do ključnog boda u borbi za opstanak

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Još jedna utakmica preostala je prije kompletiranja 36. kola La Lige.

Girona je odigrala 1:1 protiv Real Sociedada i tako osvojila važan bod u borbi za opstanak u ligi.

Domaćin je od početka krenuo agresivno, a već u uvodnim minutama prijetili su Joel Roca i Viktor Tsyhankov, čiji je udarac završio na vratnici. S druge strane zaprijetio je Ander Barrenetxea, ali je Paulo Gazzaniga pravovremeno reagirao.

Unatoč pritisku Girone, gosti su poveli u 28. minuti. Nakon kornera Sergija Gómeza, Jon Martín bio je najviši u skoku i glavom pogodio za 1:0.

Girona je nastavila napadati i u drugom poluvremenu, a nekoliko dobrih prilika propustili su Tsyhankov i Roca. Do izjednačenja je domaćin stigao u 66. minuti kada je Cristhian Stuani precizno završio akciju nakon ubačaja Arnaua Martíneza.

Osvojeni bod izvukao je Gironu iz zone ispadanja, dok je Real Sociedad produžio niz bez pobjede u prvenstvu na šest utakmica.

Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić odigrali su svih 90 minuta za goste.

U ranijoj utakmici, Valencia i Rayo Vallecano remizirali su 1:1 na Mestalli i tako napravili još jedan korak prema ostanku u ligi.

Gosti su mogli povesti već na početku, ali je Randy Nteka promašio jedanaesterac pogodivši vratnicu. Rayo je ipak poveo u 20. minuti kada je Florian Lejeune zabio glavom nakon kornera.

Valencia je do izjednačenja stigla prije odmora preko Diego Lópeza, koji je pogodio nakon asistencije Huga Dura.

U nastavku nije bilo mnogo prilika, a obje momčadi mučile su se s ozljedama i nepovezanom igrom. Najbolju šansu za pobjedu domaćina propustio je Cesar Tarrega u sudačkoj nadoknadi.

Podjela bodova ostavila je obje momčadi bliže osiguravanju opstanka, ali i u utrci za plasman u gornji dio tablice.