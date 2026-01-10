VIDEO / Stuttgart visokom pobjedom ponizio Bayer Leverkusen

Podijeli :

U posljednjoj subotnjoj utakmici 16. kola njemačke Bundeslige Bayer Leverkusen je ugostio Stuttgart. Bio je to dvoboj treće i šeste ekipe lige pa se očekivao izjednačen susret. Međutim, nije tako bilo na kraju jer je Stuttgart upisao visoku pobjedu od 4:1.

Već u sedmoj minuti je Stuttgart poveo preko Jamieja Lewellinga, a do kraja poluvremena su gosti samo povećali prednost i to drastično. U 29. minuti je s bijele točke bio precizan Maximilian Mittelstadt za 2:0. Do kraja prvog dijela vidjeli smo još jedan gol Lewellinga u 45. minuti te Deniza Undava u drugoj minuti sudačke nadoknade. Tako je na predah Stuttgart otišao s prednošću od 4:0.

U drugom dijelu se Leverkusen stabilizirao pa je u 66. preko Alejandra Grimalda došao do smanjenja rezultata. Španjolski lijevi bek bio je precizan s bijele točke za 4:1. Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Stuttgart je s 4:1 došao do pobjede.

Ovim slavljem je Stuttgart skočio na peto mjesto Bundeslige dok je Leverkusen pao na četvrto mjesto. Obje ekipe imaju 29 bodova, ali Apotekari imaju bolju gol-razliku pa drže četvrtu poziciju na tablici.

