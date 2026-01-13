VIDEO / Stuttgart u sjajnoj utakmici s pet pogodaka svladao Eintracht i skočio na treće mjesto

Podijeli :

U prvom susretu 17. kola Bundeslige nogometaši Stuttgarta su pred svojim navijačima pobijedili Eintracht 3-2 te su stigli na treće mjesto ljestvice.

Ispred Stuttgarta su samo vodeći Bayern i dortmundska Borussia koja uz utakmicu manje ima bod više od Stuttgarta.

Gosti iz Frankfurta su poveli već u petoj minuti golom Kristensena, ali već do kraja poluvremena stvari su se okrenule na domaću stranu. Prvo je Demirović pogodio u 27. minuti za 1-1, dok je strijelac za preokret i 2-1 Stuttgarta bio Undav u 35. minuti.

U drugom dijelu Stuttgart je propustio nekoliko odličnih prilika, a kazna je uslijedila u 80. minuti kada je Amaimouni postigao pogodak za izjednačenje na 2-2. Gol oduke dogodio se u 87. minuti kada je nakon lijepe i brze domaće akcije Nartey iz blizine pogodio za 3-2. U završnici je dvije odlične šanse za Eintracht imao Kalimuendo, ali Stuttgart se nekako ipak prošuljao do tri boda.

U srijedu će igrati Wolfsburg – St. Pauli, Koln – Bayern, Hoffenheim – Borussia (M) i Leipzig – Freiburg, dok je posljednji susret na programu u četvrtak kada igraju Augsburg – Union Berlin.

