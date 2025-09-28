VIDEO / Stuttgart preokretom slavio protiv Kolna i popeo se na peto mjesto BL

U susretu petog kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je na gostovanju pobijedio Koln sa 2:1.
Domaćin je poveo već u 4. minuti golom Jakuba Kaminskog, no Stuttgart je u nastavku okrenuo rezultat golovima Ermedina Demirovića (28-11m) i Joshue Vagnomana (81).
Stuttgart je ovom pobjedom napredovao na peto mjesto s devet bodova, dok je Koln sada sedmi sa sedam bodova.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
