VIDEO / Stuttgart novom pobjedom skočio na treće mjesto Bundeslige

Podijeli :

Passion2Press MarkusxFischerx via Guliver

U posljednjem susretu osmog kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je pobijedio Mainz sa 2-1 probivši se na treće mjesto ljestvice Bundeslige.

Stuttgart je do šeste pobjede stigao preokretom nakon što su gosti poveli u 41. minuti golom Nadiema Amirija iz jedanaesterca.

VIDEO / Pogledajte nevjerojatan promašaj Leverkusenovog igrača

Izjednačio je Chris Fuhrich u četvrtoj minuti nadoknade prvog dijela, a pobjedu domaćinu donio je Deniz Undav u 79. minuti.

U ranije odigranom susretu Bayer Leverkusen je pobijedio Freiburg s 2-0.

Ernest Polu u 22. minuti i Edmond Tapsoba u 52. minuti zabili su za “Apotekare”. Gosti su od 75. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Philipp Leinhart.

Hrvatski napadač Igor Matanović igrao je za Freiburg od 67. minute.

Vodi Bayern s 24 boda, RB Leipzig je drugi s 19, a Stuttgart na trećem mjestu ima 18 bodova. Slijede Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen sa po 17 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.