VIDEO / Stuttgart kiksao protiv Werdera i zakomplicirao borbu za Ligu prvaka

Stuttgart i Werder Bremen danas su u Stuttgartu odigrali neriješeno 1:1, u utakmici 31. kola njemačke Bundeslige.

Werder Bremen je poveo golom Jensa Stegea u 18. minuti, a Stuttgart je izjednačio golom Ermedina Demirovića iz Bosne i Hercegovine u 61. minuti.

Stuttgart je četvrti s 57 bodova i bori se za Ligu prvaka, a Werder Bremen 12. s 32 boda, sedam bodova od ispadanja.

