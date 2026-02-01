VIDEO / Stuttgart golom Demirovića u 90. do pobjede

Nogometaši Stuttgarta osvojili su tri domaća boda u prvom nedjeljom dvoboju 20. kola Bundeslige, s 1:0 su svladali Freiburg.

Sve do 90. minute mreže su mirovale, a tada je Demirović sjajnim potezom osigurao domaćinu bodove. Primio je na vrhu šesnaesterca Demirović loptu te je sjajno potegnuo, iz koljena, pogodivši za veliko domaće slavlje.

Stuttgart je nastavio svoj uzlazni put na ljestvici te se sada nalazi na četvrtom mjestu. Hrvatski napadač Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburg koji je ostao na sedmom mjestu.

