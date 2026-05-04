VIDEO / Stravičan sudar glavama u Premier ligi: 18-godišnji Derry debitirao za seniore pa ga iznijeli na nosilima

Podijeli :

Nottingham Forest u 35. kolu Premier lige vodi 2:0 protiv Chelseaja brzim pogocima nakon prvih 15 minuta, ali glavna priča susreta bit će, nažalost, sudar glavama u 45. minuti. Tada su se Zach Abbott, igrač Foresta i Jesse Derry, 18-godišnji debitant Chelseaja žestoko sudarili glavama, a deblji kraj izvukao je Derry kojemu se osam minuta ukazivala pomoć prije nego li ga je medicinsko osoblje napokon iznijelo s terena. Zbog sumnje na potres mozga, iz igre je izašao i Abbott. Iz tog sudara na kraju je kazneni udarac dobio Chelsea, a veliki pljesak pri izlasku iz igre dobio je Derry. Ubrzo zatim taj penal je promašio Cole Palmer, odnosno obranio mu je Mats Sels.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.