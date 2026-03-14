VIDEO / Što se događa u Leverkusenu? Diaz zaradio crveni karton zbog simuliranja!

Luda utakmica igra se u Leverkusenu između domaćeg Bayerna i gostujećeg Bayerna iz Munchena. Domaćini su poveli u 6. preko Aleixa Garcije, a onda je Bayernu poništen pogodak Jonathana Taha u 27. minuti. Na kraju poluvremena ostali su s igračem manje zbog opasnog prekrašaja Nicolasa Jacksona. Tako se na predah otišlo s 1:0 i igračem manje kod Bavaraca. U nastavku susreta, Harry Kane koji je ušao s klupe, zabio je u 63., ali mu je poništen pogodak zbog igranja rukom. Ipak, isti igrač poravnao je na 1:1 pet minuta kasnije. Kulminacija svega dogodila se kada je krilni napadač Bayerna Luis Diaz zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton zbog simuliranja u 84. Ta odluka nije se svidjela treneru gostiju Vincentu Kompanyju koji je žestoko protestirao, dok je njegova momčad nastavila susret s čak dva igrača manje.

