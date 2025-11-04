VIDEO / Stanišić zabio PSG-u, a onda se oglasio pomoćni sudac

Podijeli :

Na poluvremenu susreta četvrtog kola Lige prvaka, aktualni prvak Europe PSG gubi na domaćem terenu 0:2 od Bayerna. Luis Diaz zabio je oba pogotka za Bavarce, a onda je na samom kraju poluvremena zaradio izravan crveni karton. Hrvatski reprezentativac igra na poziciji lijevog beka kod Bayerna, a u 45. minuti zatresao je domaću mrežu, no ipak je bila riječ o zaleđu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.