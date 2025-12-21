VIDEO / Stanišić do drugog ovosezonskog pogotka u Bundesligi!

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić probio je mrežu Heidenheima u 15. minuti i donio je Bayernu vodstvo u 15. kolu Bundeslige. Nakon velike gužve u petercu Heidenheima, Stanišić je glavom ugurao loptu u gol. Drugi je to njegov pogodak ove sezone u Bundesligi, prvi je zabio Stuttgartu prije dva tjedna.

