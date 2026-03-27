VIDEO / Srbija na gostovanju u Španjolskoj upisala težak poraz

(AP Photo/Alberto Saiz) via Guliver Image

U petak navečer Španjolska je na stadionu Ceramica ugostila Srbiju te je slavila s 3:0.

Reprezentacija Srbije odolijevala je do 16. minute kada je Mikel Oyarzabal, najbolji igrač Real Sociedada, zabio na asistenciju Fermina Lopeza, veznjaka Barcelone.

Do kraja poluvremena je baskijski napadač još jednom pogodio iza leđa srpskog vratara Vanje Milinković-Savića. To je učinio u 44. minuti na asistenciju još jednog igrača Barcelone. Ovaj put je ključno dodavanje uputio mladi stoper Pau Cubarsi.

U drugom dijelu Španjolska je zabila još jedan gol koji je postigao Victor Munoz, 22-godišnji suigrač Ante Budimira iz Osasune.

Španjolska će u ovom ciklusu odraditi još jednu pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo, a to će učiniti protiv Egipta. S druge strane, Srbija će odigrati prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom.

Na SP-u u Sjevernoj Americi Španjolci će igrati u skupini sa Zelenortskom Republikom, Saudijskom Arabijom te Urugvajom.

