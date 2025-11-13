VIDEO / Srbija na pragu ispadanja: Albanija povela u Andori

Podijeli :

U pretposljednjem kolu skupine K igrale su se najvažnije utakmice. Engleska je dočekala Srbiju na Wembleyju dok je Albanija gostovala kod Andore. U slučaju poraza Orlova i pobjede Albanije, Srbija bi ispala iz igre za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Engleska je protiv Srbije povela u 28. minuti, a Albanci su na svoj pogodak protiv Andore čekali do 67. minute kada je Kristjan Asslani zabio za 1:0 svoje reprezentacije. Tako je svoju ekipu doveo na korak od plasmana u playoff te je Srbiju doveo do ruba ispadanja jer u ovom trenutku Albanija ima četiri boda više jedno kolo prije kraja.

