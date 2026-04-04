VIDEO / Sramota u Njemačkoj – navijači se gađali bakljama, policija ih naganjala preko travnjaka!

Sramotne scene stižu iz Njemačke. Oko 20. minute došlo je do prekida dvoboja 2. Bundeslige između Dynama iz Dresdena i Herthe. Kako donose njemački portali s lica mjesta, maskirani u žute i crne kabanice, navijači Dynama probili su se sa svoje tribine na skroz suprotnu, gdje su bili smješteni navijači Herthe. Čak su poletjele i bengalke u oba pravca, a onda su na travnjak pohitali policajci koji su preko čitavog terena naganjali domaće navijače. Pristaše Dynama uspjele su se vratiti na tribinu i zapaliti zastavu Herthe koju su ukrali, a policijske su snage formirale svojevrsni živi zid na travnjaku. Nerealne scene, kao iz filma. Igrači i suci do tada su već bili na sigurnom u svlačionicama, a utakmica je nastavljena nakon nešto manje od 20 minuta.

