VIDEO / Split je spreman za Vječni derbi: Torcida u centru grada ima svoj šou

Manje od 24 sata su do početka utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu. Sedmo kolo HNL-a će dva najveća hrvatska kluba otvoriti u subotu od 17 sati, a ulog je za ranu fazu svejedno velik. Dinamo trenutno vodi na tablici s 13 bodova, ali jedina prednost nad Hajdukom je ukupna gol-razlika. Tako Hajduk pobjedom može zasjesti na vrh prvenstvene ljestvice.

Kao i inače, atmosfera je naelektrizirana u Splitu pa tako u centru grada, na Prokurativama, u dnu Marmontove ulice, Torcida ima svoj pirotehnički šou.

Naš splitski dopisnik Ivo Cuzzi, ujedno i bivši igrač Hajduka, bio je na licu mjesta i posnimio je splitsku atmosferu. Čula se uobičajena navijačka pjesma koja poziva na nasilje nad “Purgerima” i “Riječanima”. Mi te riječi nećemo prenositi, ali oni koji prate nogomet u Hrvatskoj dobro znaju o kojim stihovima je riječ.

Utakmica kreće od 17 sati na Poljudu.