VIDEO / Spektakl u Premier ligi: Arsenal srušen u 95. minuti!

Aston Villa je nanijela drugi poraz Arsenalu ove sezone u 15. kolu Premier lige - 2:1.

Prvu veliku priliku imala je Villa, ali je Raya fantastično obranio udarac Ollieja Watkinsa u desetoj minuti.

Igralo se intenzivno na obje strane, potom je Arsenal malo preuzeo inicijativu – opravdano je poništen gol Ezeja zbog zaleđa, pokušao je i Saka glavom, ali lopta je završila tik pored gola.

Oslobodili su se zatim opet domaći, a u 36. minuti vidjeli smo najvažniji trenutak prvog poluvremena – dug uvod u akciju, ubačaj s lijeve strane, Timber nije dovoljno dobro reagirao i lopta je završila na drugoj stativi, a tamo se Matty Cash ušuljao iza leđa Ezeju i doveo svoj klub u vodstvo.

Arsenal je krenuo još agresivnije u drugom poluvremenu i nagrada je brzo stigla – u 53. minuti strijelac je bio pričuvni Leandro Trossard. Villa je izgubila loptu na sredini terena, munjevita kontra, Saka je u kaznenom prostoru iskosa i ubacuje loptu u peterac, a ona uz malo sreće završava pred Trossardom – gol!

Samo osam minuta za gol Trossarda, njegov ukupno 50. u Premier ligi, i to nakon što je zbog ozljeda propustio dvije utakmice.

U 65. minuti Raya brani udarac Watkinsa, a četiri minute kasnije Emiliano Martínez vrhovima prstiju šalje loptu iznad grede nakon fenomenalnog udarca Ødegaarda. Djelovalo je da je Arsenal bliži golu, ali nakon kiksa Calafiorija veliku je priliku imao Malen, koji je zamijenio Watkinsa. Ipak, iz izgledne situacije pucao je pored gola.

To je označilo razdoblje bolje igre Ville, još su dvaput bili u kaznenom prostoru gostiju, ali bez realizacije.

Villu čeka utakmica s Baselom u četvrtak u Europskoj ligi, pa zatim gostovanje kod West Hama iduće nedjelje. S druge strane, Arsenal u srijedu gostuje kod Bruggea u Ligi prvaka, a u subotu dočekuje Wolverhampton.