VIDEO / Spektakl bivšeg braniča Vatrenih, škaricama podsjetio na Ronalda i Balea

Kakvu je golčinu zabio Tin Jedvaj! Bivši hrvatski reprezentativac u posljednje vrijeme igra sjajno, a danas je još jednom pokazao sav raskoš svog napadačkog talenta iako je branič. Panathinaikos je s 0:3 slavio na gostovanju kod Panserraikosa, a Jedvaj je fenomenalnim škaricama zabio za 0:2. Gol koji vrijedi vidjeti 10-ak puta...