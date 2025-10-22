VIDEO / Španjolski napadač postao najmlađi strijelac Chelseaja u Ligi prvaka pa ga Brazilac srušio do kraja poluvremena

Podijeli :

Španjolski napadač Marc Guiu zabio je gol za 1:0 u utakmici između Chelseaja i Ajaxa. U 18. minuti iskoristio je to što je njegova momčad imala igrača više. 19-godišnji mladić lijepo je zabio nakon ubačaja Wesleyja Fofane. Tako je s 19 godina, osam mjeseci i 18 dana postao najmlađi strijelac Chelseaja u Ligi prvaka. S trona je srušio Reecea Jamesa koji je to napravio dva mjeseca stariji. Ipak, do poluvremena je njegov rekord pao u vodu. Razlog za to je pogodak Estevaa iz kaznenog udarca. Mladi Brazilac pogodio je za 4:1, a on još nije napunio 19 godina.

