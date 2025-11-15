VIDEO / Španjolska uvjerljivo porazila Gruziju i praktički osigurala Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U pretposljednjem kolu skupine E u sklopu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi odigrane su ključne utakmice. Španjolska je gostovala kod Gruzije dok je Turska ugostila Bugarsku. Turci su trebali čekati kiks Furije, no Španjolci su protiv Gruzije bili neumoljivi te su slavili s visokih 4:0. Tako Turskoj nije pomogla ni pobjeda 2:0 protiv Bugara i Španjolska je praktički izborila Svjetsko prvenstvo.

Španjolsku je u vodstvo doveo Mikel Oyarzabal sigurno izvedenim kaznenim udarcem u 11. minuti da bi 11 minuta kasnije Martin Zubimendi povećao prednost. Ferran Torres je “zakasnio” jednu minutu pa je on nakon 12 minuta zabio za 3:0 Španjolaca na poluvremenu.

U drugom dijelu je svoj drugi pogodak na utakmici zabio Oyarzabal. Španjolska je tako nastavila dominaciju u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nije bilo promjena do kraja susreta i Španjolska je s 4:0 došla na korak od SP-a. S gol-razlikom 19:0 su u “pole-positionu” za plasman na Mundijal, a samo ih luda teorija može izbaciti s tog mjesta.

Naime, Turska koja je Bugarsku pobijedila s 2:0 će u posljednjem kolu u gostima morati svladati Furiju s visokih 15:0. U slučaju manje pobjede ili bilo kakvog drugog ishoda, Španjolska će izboriti izravan plasmana dok će Turska morati u play-off.

