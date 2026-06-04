VIDEO / Španjolska ostala bez pobjede protiv posljednjeg putnika na Mundijal, Olmo asistirao

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Španjolska je u četvrtak navečer u La Coruni započela svoje pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Njihov suparnik bio je Irak koji je postao posljednji putnik na Svjetsko prvenstvo. Oni su u ožujku u finalu Interkonfederacijskog doigravanja bili bolji od Bolivije s 2:1. Da njihov plasman na Mundijal nije bio slučajan, pokazali su u Španjolskoj gdje su izbjegli poraz od Furije remiziravši 1:1.

Povela je Španjolska u 16. minuti preko Ferrana Torresa kojemu je asistirao klupski suigrač iz Barcelone Dani Olmo. Ipak, do kraja poluvremena Irak je uspio izjednačiti. S lijeve strane prošao je Merchas Doski koji je iznenadio Joana Garciju na vratima Španjolske. Golman Barcelone vjerojatno je očekivao ubačaj pa nije uspio najbolje reagirati na udarac Iračanina koji je završio u sredini gola za 1:1.

Nisu Španjolci do kraja susreta uspjeli doći do pobjede pa je Irak, posljednji putnik na Mundijal, izbjegao poraz u La Coruni. U sljedećoj pripremnoj utakmici Španjolci će igrati protiv Perua dok će Irak snage odmjeriti s Venezuelom.

Španjolska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini H sa Zelenortskom Republikom, Saudijskom Arabijom i Urugvajom. Irak će biti u nešto težoj skupini jer njih u grupi I čekaju Francuska, Norveška i Senegal.

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