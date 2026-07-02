VIDEO / Španjolska na korak do Hrvatske ili Portugala, Oyarzabal donio vodstvo protiv Austrije

Španjolska je u nokaut-fazu ušla kao pobjednik skupine sa sedam osvojenih bodova i bez primljenog pogotka, dok je Austrija plasman izborila dramatičnim remijem protiv Alžira (3:3), golom u sudačkoj nadoknadi.

Pobjednik ovog dvoboja u osmini finala igrat će protiv boljeg iz susreta Hrvatske i Portugala.